Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородца, скрывавшегося от правосудия, депортировали из ОАЭ

Его обвиняют в мошенничестве на 9 миллионов рублей при исполнении госконтрактов.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель из Сарова, четыре года прятавшийся от российского следствия в Объединенных Арабских Эмиратах, наконец предстанет перед судом. Мужчину депортировали на родину, а уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, бизнесмен похитил порядка девяти миллионов рублей бюджетных средств, пока исполнял государственные и муниципальные контракты. Схемы он проворачивал разные. В одном случае подконтрольная ему организация закупила некачественное оборудование, не соответствующее проекту. В другом — просто не заплатила субподрядчику. А в третьем — в сотни раз завысила объемы материалов, якобы потраченных на дорожное строительство.

Противоправную деятельность выявили еще в 2022 году, но тогда фигурант успел скрыться. Его объявили в международный розыск по каналам Интерпола, и недавно задержали в ОАЭ. После депортации в Россию все возбужденные в отношении него дела объединили в одно производство. Предварительное следствие завершено, окончательное решение теперь за судом.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше