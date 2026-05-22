Главные новости за 22 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Орловский облсовет принял в первом чтении поправки в закон о наказах избирателей, устанавливающий ограничение на расходование бюджетных средств. Предполагается, что деньги не смогут выделять на оказание помощи коммерческим и религиозным организациям, политическим партиям, а также на проекты, вредящие экологии, и на ремонт частных зданий. Финансы будут направлять «только на общественно значимые цели».