Костин в разговоре об экономике РФ вспомнил анекдот о деде со свистящими ушами

Глава ВТБ Андрей Костин в разговоре об экономике РФ в условиях санкций вспомнил анекдот про деда, который пришел к врачу с жалобой на шум в ушах. Эту штуку он рассказал на конференции ассоциации банков России.
Он отметил, что российские банки находятся под санкциями с 2014 года, при этом на протяжении 12 лет наблюдается успешное развитие сектора.
— Мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, все это работает, — сказал Костин.
По его словам, с «учетом всех этих факторов надо быть довольным, как у нас развивается экономика».
— В противном случае… вот знаете анекдот? Приходит к врачу пациент с жалобой. Доктор спрашивает: «Какая?» «Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах». (Врач — прим. «ВМ») говорит: «Вам сколько лет?» «80» (отвечает пенсионер — прим. «ВМ»). «А вы что, аплодисментов ожидаете?» — приводит шутку главы ВТБ РБК.
В прошлом году Костин сравнил спор банков и маркетплейсов с анекдотом о двух нищих, чтобы проиллюстрировать свою позицию о недобросовестной конкуренции. Банкир рассказал анекдот, в котором один нищий просил у другого доллар, а тот отказывал, ссылаясь на договор с Bank of New York и свое основное занятие — торговлю семечками.