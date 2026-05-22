На форуме креативных индустрий в Бурятии пройдет более 100 сессий

Форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» проходит в Улан-Удэ с 21 по 23 мая в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В деловой программе запланировано более 100 сессий, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Креативные индустрии для экономики Дальнего Востока — это диверсификация, новые высокопроизводительные рабочие места и несырьевой экспорт. В 2025 году в этом секторе работало 5,1 тысячи предприятий малого бизнеса, создано 71 тысяча рабочих мест, а выручка резидентов кластеров превысила 1 миллиард рублей. К 2030 году ставим цель увеличить долю креативных индустрий в ВРП ДФО до 6%, создать 150 тысяч рабочих мест и выйти на ежегодный экспорт в страны АТР в 5 миллиардов рублей», — отметила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.
По ее словам, дальневосточные представители креативных индустрий умеют создавать глобально конкурентный продукт, используя уникальный культурный код и первыми внедряя новые инструменты. Например, якутское кино ежегодно собирает миллионы в прокате, бурятская музыка звучит в сериалах Netflix, модные бренды Приморья и Сахалина выходят на Ozon и Wildberries. Именно на Дальнем Востоке запущены первые в стране цифровые финансовые активы (ЦФА) на кино, создана первая макрорегиональная витрина на маркетплейсе и работает специализированная секция на электронной торговой площадке «Газпромбанка».
В этом году главной темой форума стал аудиовизуальный контент. Выбор Бурятии в качестве площадки был неслучаен. В 2026 году в столице республики откроется второй креативный кластер на Дальнем Востоке, создание которого профинансировали и поддержали в Минвостокразвития РФ. В регионе живет и работает много художников, иллюстраторов, музыкантов, а самобытная культура Бурятии становится фундаментом для создания новых театральных и оперных представлений, современной музыки.
На форуме собрались участники из 40 регионов России — все субъекты Дальнего Востока, а также Иркутская, Новосибирская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская области, республики Татарстан, Башкортостан, Хакасия, Донецкая Народная Республика и другие. Также приехали представители 10 стран, включая Китай, Индию, Монголию и Казахстан.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.