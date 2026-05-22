Россиянам рассказали, почему мода на протеин может навредить здоровью

Нутрициолог Попова объяснила плюсы и минусы протеиновых продуктов.

Источник: Комсомольская правда

В обществе продолжаются споры о пользе и возможном вреде протеинового питания: одни считают такие продукты удобным источником белка, другие опасаются их влияния на здоровье. Специалист по правильному питанию, нутрициолог Татьяна Попова рассказала, где правда, а где маркетинг. Об этом пишет mk.ru.

«Надпись “protein” — это маркетинг, а не гарантия пользы. Не все продукты с маркировкой “protein” являются полноценными источниками белка. Смотрите на состав, а не на шрифт», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, протеиновые батончики и смеси действительно могут быть удобным перекусом. Они помогают быстро получить белок после тренировки или в условиях нехватки времени. Однако их польза зависит от состава — качественного белка, умеренного количества сахара и отсутствия лишних добавок.

Отдельно нутрициолог отметила, что осторожность с протеиновыми продуктами нужна людям с заболеваниями почек, чувствительным ЖКТ и синдромом избыточного бактериального роста. В целом же при умеренном употреблении и грамотном выборе состава такие продукты могут быть частью рациона, но не его основой.

Прежде диетолог Анастасия Лебедева предупредила, что избыток белка в рационе может перегружать пищеварительную систему, повышать уровень холестерина и со временем негативно отражаться на работе организма.