Россиянам рассказали, почему мода на протеин может навредить здоровью

В обществе продолжаются споры о пользе и возможном вреде протеинового питания: одни считают такие продукты удобным источником белка, другие опасаются их влияния на здоровье. Специалист по правильному питанию, нутрициолог Татьяна Попова рассказала, где правда, а где маркетинг. Об этом пишет mk.ru.
«Надпись “protein” — это маркетинг, а не гарантия пользы. Не все продукты с маркировкой “protein” являются полноценными источниками белка. Смотрите на состав, а не на шрифт», — объяснила эксперт.
По словам специалиста, протеиновые батончики и смеси действительно могут быть удобным перекусом. Они помогают быстро получить белок после тренировки или в условиях нехватки времени. Однако их польза зависит от состава — качественного белка, умеренного количества сахара и отсутствия лишних добавок.
Отдельно нутрициолог отметила, что осторожность с протеиновыми продуктами нужна людям с заболеваниями почек, чувствительным ЖКТ и синдромом избыточного бактериального роста. В целом же при умеренном употреблении и грамотном выборе состава такие продукты могут быть частью рациона, но не его основой.
Прежде диетолог Анастасия Лебедева предупредила, что избыток белка в рационе может перегружать пищеварительную систему, повышать уровень холестерина и со временем негативно отражаться на работе организма.