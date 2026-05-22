Прокуратура: светловчанин 10 лет не может получить страховку за похищенное авто

Прокурор города обратился в суд с иском в защиту прав пенсионера.

Светловская прокуратура намерена через суд добиться взыскания страховой выплаты в пользу пенсионера, у которого был похищен автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что в июле 2016 года у заявителя был похищен автомобиль “Фольксваген”. По данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью подозреваемой. Заявитель неоднократно обращался в страховую компанию АО “Зетта Страхование” о предоставлении страховой выплаты, однако ему было неправомерно отказано», — рассказали в прокуратуре.

Прокурор Светлого обратился в суд с иском в защиту прав пенсионера о взыскании страховой выплаты в размере 800 тыс. рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Получить оперативный комментарий в компании «Зетта Страхование» корреспонденту «Нового Калининграда» не удалось.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше