Цены в апреле: Китай и огурцы резко подешевели, купе и отдых в России бьют по карману

Главная сенсация месяца — мощное падение цен на туры в Китай, которые подешевели сразу на 30%. Также снизилась стоимость путёвок в Египет и Юго-Восточную Азию. А вот внутренний туризм перед сезоном отпусков ожидаемо пошёл на взлёт: Черноморское побережье, речные круизы и санатории прибавили в цене от 11% до 13%. Вместе с ними предсказуемо подорожали отели и хостелы. На этом фоне резко подскочили билеты на поезда дальнего следования: за проезд в купе фирменных поездов из Калининграда теперь придётся выложить на 23% больше. Плацкарт при этом даже немного подешевел.