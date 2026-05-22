Цены в апреле: Китай и огурцы резко подешевели, купе и отдых в России бьют по карману

регионе прилично замедлилась: за месяц цены выросли всего на 0,4% (в прошлом апреле было +1,2%), а с начала года — на 2,8%. Темпы роста упали почти в два раза.
Главная сенсация месяца — мощное падение цен на туры в Китай, которые подешевели сразу на 30%. Также снизилась стоимость путёвок в Египет и Юго-Восточную Азию. А вот внутренний туризм перед сезоном отпусков ожидаемо пошёл на взлёт: Черноморское побережье, речные круизы и санатории прибавили в цене от 11% до 13%. Вместе с ними предсказуемо подорожали отели и хостелы. На этом фоне резко подскочили билеты на поезда дальнего следования: за проезд в купе фирменных поездов из Калининграда теперь придётся выложить на 23% больше. Плацкарт при этом даже немного подешевел.
В продуктовых магазинах весенний ценопад возглавили свежие огурцы, рухнувшие в цене на 15,6%. Компанию им составили апельсины, чеснок и виноград. Также приятно скорректировались ценники на сливочное масло, кефир, творог, рис и муку. Из минусов: лимоны подорожали на 7%, а морковь, репчатый лук, живая рыба, баранина и ржаной хлеб прибавили в среднем по 2−3%.
В отделе электроники и одежды наметилось весеннее оживление: подешевели смартфоны, моноблоки, блендеры и чемоданы, а вслед за ними — джемперы и мужские ветровки. А вот за топливо придётся платить чуть больше: бензин марок АИ-92 и АИ-95 подрос в пределах одного процента. Цены на газ на заправках остались прежними.