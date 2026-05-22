Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО

Министерство войны США в пятницу, 22 мая, опубликовало новые материалы о неопознанных летающих объектах (НЛО) в рамках кампании по обеспечению прозрачности. В них описывается «сирийский НЛО», а также излучающие свет «оранжевые шары».

Министерство войны США в пятницу, 22 мая, опубликовало новые материалы о неопознанных летающих объектах (НЛО) в рамках кампании по обеспечению прозрачности. В них описывается «сирийский НЛО», а также излучающие свет «оранжевые шары».

Согласно документам, в 2025 году высокопоставленный офицер американского Федерального бюро расследований (ФБР) рассказал, что во время выполнения задания рядом с их вертолетом «вспыхнули два больших шара». Военнослужащий описал их как «оранжевые с белым или желтым центром, излучающие свет во все стороны». Кроме того, после неудачной попытки идентифицировать объекты с помощью истребителей они «стали преследовать» самолеты.

Также на одном из опубликованных видеороликов видео, снятом в 2020 году, видно, как сфера пролетает над населенным пунктом, а затем поднимается выше в небо, передает CBS News.

Кроме того, в отчетах ФБР за 1965 год, который стал «годом наибольшего числа наблюдений НЛО», подробно описано, что множество жителей Земли видели выходивших из НЛО существ, а в обломках кораблей нашли микроскопические сферы из неизвестного металла.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше