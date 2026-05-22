Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО

Министерство войны США в пятницу, 22 мая, опубликовало новые материалы о неопознанных летающих объектах (НЛО) в рамках кампании по обеспечению прозрачности. В них описывается «сирийский НЛО», а также излучающие свет «оранжевые шары».
Согласно документам, в 2025 году высокопоставленный офицер американского Федерального бюро расследований (ФБР) рассказал, что во время выполнения задания рядом с их вертолетом «вспыхнули два больших шара». Военнослужащий описал их как «оранжевые с белым или желтым центром, излучающие свет во все стороны». Кроме того, после неудачной попытки идентифицировать объекты с помощью истребителей они «стали преследовать» самолеты.
Также на одном из опубликованных видеороликов видео, снятом в 2020 году, видно, как сфера пролетает над населенным пунктом, а затем поднимается выше в небо, передает CBS News.
Кроме того, в отчетах ФБР за 1965 год, который стал «годом наибольшего числа наблюдений НЛО», подробно описано, что множество жителей Земли видели выходивших из НЛО существ, а в обломках кораблей нашли микроскопические сферы из неизвестного металла.