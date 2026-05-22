Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО

Согласно документам, в 2025 году высокопоставленный офицер американского Федерального бюро расследований (ФБР) рассказал, что во время выполнения задания рядом с их вертолетом «вспыхнули два больших шара». Военнослужащий описал их как «оранжевые с белым или желтым центром, излучающие свет во все стороны». Кроме того, после неудачной попытки идентифицировать объекты с помощью истребителей они «стали преследовать» самолеты.