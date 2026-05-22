Кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале подверг критике заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Он подчеркнул, что заявления евродипломата о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине, просто нелепы.
«Если она терпит поражение, почему ЕС так спешно ищет переговорщика? Разве победители действуют таким образом? Нет, я так не думаю», — резюмировал репортер.
Христофору отметил, что после заявления президента России Владимира Путина о переговорщике от ЕС европейцы начали искать подходящую кандидатуру. Журналист считает это поведение характерным для проигравших, а не победителей.
Ранее KP.RU сообщил, что Каллас далеко не первая выступает с нелепыми и даже позорными заявлениями о России. При этом она говорит о том, что могла бы выступать в качестве переговорщика с Москвой. Однако все ее высказывания лишь доказывают обратное.