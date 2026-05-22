Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области пройдет суперфинал соревнований «Золотая шайба»

В турнире сыграют 16 команд из 14 регионов.

Источник: Национальные проекты России

Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» пройдет с 24 по 29 мая на спортивной базе «Море спорта» в Нижегородской области. Турнир направлен на поддержку массового и детско-юношеского спорта, что соответствует целям государственной программы «Спорт России», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

Ежегодные состязания разделены на дивизионы по территориальному принципу и проходят в четыре этапа: муниципальный, региональный, финальный и суперфинал. Участвуют четыре возрастные группы: 10−11 лет, 12−13 лет, 14−15 лет, 16−17 лет.

В этом году в суперфинале сыграют 16 команд из 14 регионов — это Московская, Вологодская, Ярославская, Калининградская, Владимирская, Архангельская, Сахалинская области, Приморский, Краснодарский, Хабаровский края, Башкирия, Татарстан, Крым и Санкт-Петербург.

Например, Московскую область представит команда «Раменское». В нынешнем сезоне ребята стали победителями областных соревнований, уверенно прошли второй и третий этапы «Золотой шайбы». На третьем выиграли все матчи группового раунда, затем обыграли «Авангард», «Юность», а в финале победили «Ярославич 2009», завоевав путевку в суперфинал. Команда прошла отбор без потерь в ключевых матчах, показав стабильность и дисциплину.

От Сахалина на лед выйдет команда «Сахалин». Она не раз становилась призером региональных первенств и турниров Дальнего Востока. Главные достижения — 3-е место на международной «Золотой шайбе» и 3-е место на первенстве ДФО.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше