В Нижегородской области пройдет суперфинал соревнований «Золотая шайба»

Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» пройдет с 24 по 29 мая на спортивной базе «Море спорта» в Нижегородской области. Турнир направлен на поддержку массового и детско-юношеского спорта, что соответствует целям государственной программы «Спорт России», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Ежегодные состязания разделены на дивизионы по территориальному принципу и проходят в четыре этапа: муниципальный, региональный, финальный и суперфинал. Участвуют четыре возрастные группы: 10−11 лет, 12−13 лет, 14−15 лет, 16−17 лет.
В этом году в суперфинале сыграют 16 команд из 14 регионов — это Московская, Вологодская, Ярославская, Калининградская, Владимирская, Архангельская, Сахалинская области, Приморский, Краснодарский, Хабаровский края, Башкирия, Татарстан, Крым и Санкт-Петербург.
Например, Московскую область представит команда «Раменское». В нынешнем сезоне ребята стали победителями областных соревнований, уверенно прошли второй и третий этапы «Золотой шайбы». На третьем выиграли все матчи группового раунда, затем обыграли «Авангард», «Юность», а в финале победили «Ярославич 2009», завоевав путевку в суперфинал. Команда прошла отбор без потерь в ключевых матчах, показав стабильность и дисциплину.
От Сахалина на лед выйдет команда «Сахалин». Она не раз становилась призером региональных первенств и турниров Дальнего Востока. Главные достижения — 3-е место на международной «Золотой шайбе» и 3-е место на первенстве ДФО.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.