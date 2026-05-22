В России проходит Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы

Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы проходит в России с 18 по 24 мая. По национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в стране выстроена трехуровневая система помощи пациентам, в том числе тем, у кого диагностирован сахарный диабет.
«Рост числа пациентов с сахарным диабетом во многом связан с повышением охвата населения диспансеризацией и профосмотрами. Это результат активных скоординированных действий. Усиление работы по раннему выявлению позволяет своевременно брать пациентов под диспансерное наблюдение», — сказала директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.
Выявить заболевание — только первый шаг. Не менее важно обеспечить пациенту непрерывное наблюдение и снабдить современными инструментами контроля. Чтобы сделать специализированную помощь доступной по всей стране, по нацпроекту создали более 90 региональных и 150 межрайонных эндокринологических центров. Дополнительно более 1200 медицинских организаций оснастили анализаторами гликированного гемоглобина. Работают свыше 1500 школ для пациентов с сахарным диабетом, где обучение прошли более 930 тыс. человек. Там учат контролировать состояние и не допускать осложнений.
Так, год назад в Курской области на базе консультативно-диагностической поликлиники областной многопрофильной клинической больницы открылся Региональный эндокринологический центр. С тех пор его специалисты оказали помощь более 20 тыс. пациентам. Также врачи-эндокринологи работают на выезде.
В Якутии специалисты Регионального эндокринологического центра Якутской республиканской клинической больницы выезжают в отдаленные районы для консультаций и диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом. В начале мая бригада эндокринологов посетила село Бердигестях Горного улуса: за два дня врачи провели 40 приемов, часть специалистов выехала к пациентам на дом. Особое внимание уделили профилактике синдрома диабетической стопы — одного из самых тяжелых осложнений.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.