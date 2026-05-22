Украинские фанаты Макса Коржа устроили драку с румынскими байкерами

Украинские фанаты рэп-исполнителя Макса Коржа подрались с румынскими байкерами перед концертом артиста в Бухаресте, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщила полиция Румынии.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в ночь на 22 мая. Потасовку устроили украинцы и румыны в возрасте от 17 до 52 лет.

— Поступило сообщение от жандармов о конфликте между несколькими людьми на улице в 3-м секторе. Две группы людей толкали и избивали друг друга. Благодаря оперативному вмешательству конфликт был урегулирован, эскалация насилия была предотвращена, — сказано в сообщении.

Уточняется, что 51-летнему гражданину Украины потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении общественного порядка и нанесении телесных повреждений, передает РИА Новости.

В марте в СМИ писали, что поклонники Макса Коржа столкнулись с серьезными проблемами при попытке купить цифровые билеты на концерт артиста в Стамбуле. По данным журналистов, из-за наплыва большого числа желающих сайт начал заметно сбоить. После оплаты электронные билеты не приходили на почту. Списанные деньги при этом оказались «заморожены» или возвращены системой с ошибками.