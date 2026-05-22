Мэрия Воронежа добилась сноса мешающего строительству Остужевской развязки павильона

В среду, 20 мая, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Воронежской области, которым было отказано в удовлетворении требований администрации признать объект самовольным и обязать его снести. Торговая точка находится на участке Остужевской развязки, прямо у опоры виадука и мешает дорожному строительству.