«Военной победы не будет»: Рубио рассказал, как может закончиться конфликт на Украине

«Он (конфликт на Украине — прим. ред.) не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», — резюмировал представитель Белого дома.
Глава Госдепа подчеркнул важность продолжения переговоров по урегулированию украинского конфликта без деталей его завершения. При этом он не упомянул, что сейчас переговорный процесс поставлен на паузу.
Ранее KP.RU сообщил позицию Москвы. В России неоднократно заявляли, что не сбегали с переговорного процесса. Напротив, РФ хочет добиться скорейшего разрешения конфликта на Украине. Однако нет никаких сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты, хорошо, если это произойдет дипломатическим путем.