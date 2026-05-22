В ООН выступили с решительным осуждением атак на гражданское население, комментируя удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске ЛНР. Об этом заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Как подчеркнули в офисе генсека ООН, организация призывает воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. Подобные нападения на гражданское население и инфраструктуру запрещены международным и гуманитарным правом.
Напомним, что ВСУ 22 мая нанесли удар по колледжу и общежитию Стробельского колледжа в ЛНР, где находилось 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Как заявил президент РФ Владимир Путин, число погибших в результате атаки возросло до шести человек.
Глава государства подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с колледжем не было, эта атака только подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима.