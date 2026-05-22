В ООН осудили атаку ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР

Напомним, что ВСУ 22 мая нанесли удар по колледжу и общежитию Стробельского колледжа в ЛНР, где находилось 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Как заявил президент РФ Владимир Путин, число погибших в результате атаки возросло до шести человек.