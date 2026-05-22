ООН осудила удар по колледжу в Старобельске в ЛНР

С таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар, нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР).
«Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — заявил Дюжаррик.
После теракта ВСУ в Старобельске ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, это нужно, чтобы активизировать все силы для ликвидации последствий удара и оказать необходимую помощь.
