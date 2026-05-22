В кинотеатре «Победа» в Белгороде откроют детский просветительский центр

В новом центре юные посетители смогут заниматься живописью и графикой, осваивать традиционную и компьютерную анимацию, а также участвовать в мастер-классах по работе с нейросетями и искусственным интеллектом. Для системной работы с детьми будут созданы несколько клубных формирований. Среди них — студия мультипликации с изучением традиционной и цифровой анимации, лаборатория графики и видеомонтажа, студия цифрового творчества. Особое внимание уделили подготовке кадров. Сотрудники центра прошли обучение по программе «Особенности режиссуры развлекательных программ».