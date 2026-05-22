В кинотеатре «Победа» в Белгороде откроют детский просветительский центр

Детский просветительский центр нового поколения откроют в кинотеатре «Победа» в Белгороде в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Белгородской области.
В новом центре юные посетители смогут заниматься живописью и графикой, осваивать традиционную и компьютерную анимацию, а также участвовать в мастер-классах по работе с нейросетями и искусственным интеллектом. Для системной работы с детьми будут созданы несколько клубных формирований. Среди них — студия мультипликации с изучением традиционной и цифровой анимации, лаборатория графики и видеомонтажа, студия цифрового творчества. Особое внимание уделили подготовке кадров. Сотрудники центра прошли обучение по программе «Особенности режиссуры развлекательных программ».
В учреждении уже начались демонтажные работы. Также закуплены телевизор, ноутбуки, графические планшеты и новая мебель.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.