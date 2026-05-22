В Тамбовской области модернизируют инфраструктуру детских лагерей

Инфраструктуру детских лагерей модернизируют в Тамбовском муниципальном округе Тамбовской области в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в местной администрации.
Так, в лагере «Космос» к началу летнего сезона планируется завершение строительства двух модульных корпусов. Ожидается, что новые корпуса увеличат вместимость лагеря, что позволит ему принять дополнительно около 400 детей. Быстровозводимые здания представляют собой конструкции из металлокаркаса. Такая технология помогает оперативно организовать пространства для отдыха.
Также в селе Тулиновка начался первый этап реновации муниципального лагеря, а в лагере «Сосновый бор» уже завершили ремонт пищеблока. Обновление лагерей позволит принять больше детей, обеспечив им условия для активного отдыха, занятий спортом и всестороннего развития на свежем воздухе.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.