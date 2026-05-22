В Челябинске открылась выставка о результатах федпроекта «Чистый воздух»

Это первый регион, где открылась подобная экспозиция.

Источник: Национальные проекты России

Фотовыставка, посвященная в том числе результатам федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие», открылась в Челябинске на пешеходной части улицы Кирова, сообщили в Минприроды РФ.

Челябинская область стала первым регионом, где открылась подобная экспозиция. Она будет работать до 20 июня. В дальнейшем выставки-аллеи появятся и в других городах проекта, чтобы жители могли в открытом формате узнать о результатах федерального проекта в своем городе.

В ведомстве напомнили, что «Чистый воздух» направлен на поэтапное снижение опасных выбросов в промышленных центрах. В Челябинской области в проект входят Челябинск и Магнитогорск. Так, к концу 2025 года опасных выбросов в столице региона по сравнению с 2017 годом снижено на 31%. В Магнитогорске снижение опасных загрязняющих веществ составило 18%.

«Снижение выбросов во многом это результат работы, проведенной на промышленных предприятиях, которые ввели в эксплуатацию современные газоочистные комплексы. Отмечу, что все данные проходят проверку в “Росприроднадзоре”, подключается природоохранная прокуратура. Каждая цифра верифицируется, превращаясь не просто в результат на бумаге, а в положительные изменения для жителей всего региона», — подчеркнул глава Минприроды России Александр Козлов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.