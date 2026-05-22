Курорт «Роза Хутор» презентовал свою инфраструктуру турецким туроператорам

Сочинский горный курорт «Роза Хутор» представил свои возможности ведущим турецким туроператорам в ходе презентации самых востребованных туристических направлений России, прошедшей в Стамбуле и Анкаре, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций. Продвижение путешествий по стране отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Сочинские горные курорты вполне могут стать для Турции альтернативой европейским горнолыжным курортам. Уровень инфраструктуры, более разнообразная зона катания и высокий сервис позволяют предлагать зарубежным гостям множество программ отдыха. Летние активности — экотропы, кемпинги — тоже вызывают большой интерес. Перелет от Стамбула до Сочи длится меньше двух часов. Доля гостей из Турции в Сочи пока невелика, однако это направление имеет большой потенциал для роста», — отметила исполняющая обязанности директора департамента курортов и туризма администрации города Мария Епишенкова.
Продвижение российского туристического продукта в Турции продолжится. По данным центра стратегических разработок, в планах — проведение регулярных презентаций под национальным туристическим брендом Discover Russia в Анкаре, Анталье, Измире, Адане, Мерсине, Газиантепе.
Как отметил заместитель председателя правления Ассоциации туристических агентств Турецкой Республики Дуват Гюнайдын, в краткосрочной перспективе показатель турпотока из Турции в Россию может быть увеличен до 500−600 тыс. человек в год.
Напомним, в 2025 году курорт «Роза Хутор» принял более 14 тыс. иностранных туристов из 100 стран, вернувшись к допандемийным показателям.
