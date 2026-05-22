Курорт «Роза Хутор» презентовал свою инфраструктуру турецким туроператорам

«Сочинские горные курорты вполне могут стать для Турции альтернативой европейским горнолыжным курортам. Уровень инфраструктуры, более разнообразная зона катания и высокий сервис позволяют предлагать зарубежным гостям множество программ отдыха. Летние активности — экотропы, кемпинги — тоже вызывают большой интерес. Перелет от Стамбула до Сочи длится меньше двух часов. Доля гостей из Турции в Сочи пока невелика, однако это направление имеет большой потенциал для роста», — отметила исполняющая обязанности директора департамента курортов и туризма администрации города Мария Епишенкова.