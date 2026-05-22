Более 60 тысяч кубанских школьников и студентов прошли профориентацию

Кадровые центры «Работа России» с начала года провели 1,7 тыс. встреч и занятий для молодежи.

Источник: Национальные проекты России

Профориентацию и карьерные тренинги прошли более 60 тыс. школьников и студентов Краснодарского края с начала 2026 года, что соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Основными организаторами таких мероприятий стали кадровые центры «Работа России». С начала года они провели 1,7 тыс. встреч и занятий для молодежи: экскурсии на предприятия, классные часы, тренинги, интерактивные занятия и индивидуальные консультации.

Во время этих мероприятий специалисты помогали школьникам и студентам не только познакомиться с разными профессиями, но и получить практические навыки для выхода на рынок труда. Ребят учили составлять резюме, готовиться к собеседованиям, безопасно искать временную работу, а также рассказывали, как при желании начать собственное дело.

«В прошлом году в свободное от учебы время трудились более 37 тысяч школьников и студентов, в этом — уже успели поработать 5,5 тысяч подростков», — сказала исполняющий обязанности заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края Наталья Худжина.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.