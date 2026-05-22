В Благовещенске отремонтируют стадион аграрного университета

Стадион Дальневосточного государственного аграрного университета отремонтируют в Благовещенске. Работы пройдут при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в правительстве Амурской области.
Ремонт студенческого стадиона начнется уже в этом году. Необходимость обновления связана с тем, что сейчас объект представляет собой грунтовую площадку с минимальным набором тренажеров. После ремонта там создадут полноценное спортивное пространство: оборудуют футбольное поле, площадки для баскетбола и стритбаскета, воркаут-зону, тренажерный комплекс, полосу препятствий и зрительскую трибуну. Завершить ремонт стадиона планируют в 2027 году.
«Уверен, после завершения ремонта это место станет популярным не только среди спортсменов университета, но и у жителей района, которые смогут посещать площадку во внеучебное время», — подчеркнул исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту Амурской области Андрей Кондратьев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.