В Благовещенске отремонтируют стадион аграрного университета

Ремонт студенческого стадиона начнется уже в этом году. Необходимость обновления связана с тем, что сейчас объект представляет собой грунтовую площадку с минимальным набором тренажеров. После ремонта там создадут полноценное спортивное пространство: оборудуют футбольное поле, площадки для баскетбола и стритбаскета, воркаут-зону, тренажерный комплекс, полосу препятствий и зрительскую трибуну. Завершить ремонт стадиона планируют в 2027 году.