В Сочи прошел межрегиональный форум «Нежная сила России»

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В то же время нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.