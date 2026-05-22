В Сочи прошел межрегиональный форум «Нежная сила России»

Межрегиональный форум «Нежная сила России», приуроченный к Международному дню семьи, прошел в Сочи. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроектов «Семья» и «Молодёжь и дети», сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
Основное внимание участники уделили теме семейного благополучия. В ходе встреч обсуждались меры поддержки матерей детей, помощь семьям участников специальной военной операции, профилактика буллинга, а также защита подростков от вовлечения в противоправную деятельность.
Деловая программа форума включала пленарные дискуссии с участием экспертов из разных регионов страны: Сочи, Москвы и Московской области, Ростовской и Иркутской областей, а также Республики Башкортостан. Слушателями стали около 750 человек, среди которых были семьи участников специальной военной операции.
Форум объединил не только экспертные дискуссии, но и семейные активности. Для детей организовали интерактивную зону с педагогами и аниматорами, а для семей — мастер-классы. Кроме того, на площадке работала выставка-ярмарка «Выбирай сочинское», где гости могли познакомиться с продукцией местных производителей.
«Состоялся очень важный диалог, направленный на поддержку женщин — лидеров общественного мнения, поддержку материнства и детства, сохранение традиционных семейных ценностей и защиту наших подростков. Это новая авторитетная дискуссионная площадка, где психологи, юристы и врачи обсуждают новые практики и рекомендации для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе», — сказал заместитель главы города Сочи Александр Митников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В то же время нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.