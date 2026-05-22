Режим ЧС регионального характера ввели в ЛНР после теракта ВСУ

Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в «Максе».
Как отметил руководитель республики, ситуация в городе «остается сложной». «Принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Сейчас важно активизировать все силы для ликвидации последствий удара и оказать необходимую помощь», — написал он.
Минувшей ночью украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по зданию общежития колледжа в Старобельске, где находились 86 студентов. Согласно последним данным, в результате атаки шесть человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести.