В Ливнах Орловщины открыли обновленный кабинет врача общей практики

Кабинет врача общей практики открыли после ремонта в городе Ливны Орловской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации города.
Перед открытием специалисты сделали ремонт помещений. После чего кабинет дополнительно оснастили медицинским оборудованием, что позволит расширить перечень доступных для жителей услуг. Теперь там будут проводить не только консультации врача, но и физиопроцедуры, вакцинацию и другие медицинские мероприятия.
В дальнейшем работу кабинета планируют развивать. В частности, на его базе хотят организовать диспансеризацию с использованием передвижных мобильных комплексов — флюорографа и маммографа.
Благодаря этому первичная медико-санитарная помощь станет доступнее для жителей микрорайона. Особенно это важно для работников промышленных предприятий и людей пожилого возраста, которым будет проще получать необходимые медицинские услуги рядом с домом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.