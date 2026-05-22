Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox New: глава Нацразведки США Габбард уходит в отставку из-за онкологии у мужа

Тулси Габбард решила покинуть пост главы Нацразведки США, чтобы поддержать своего мужа в борьбе с редкой формой рака костей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард решила уйти в отставку из-за выявленной онкологии у своего мужа. Как сообщает телеканал Fox News, она покинет должностью чтобы поддержать супруга в борьбе с редкой формой рака костей.

Согласно источнику, Габбард уведомила президента США Дональда Трампа о решении уйти в отставку во время встречи в Белом доме 22 мая. Глава американской Нацразведки продолжит работать до 30 июня, после чего оставит свой пост.

Ранее KP.RU сообщал, что в отставку ушел министр Военно-морских сил США Джон Фелан.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше