Fox New: глава Нацразведки США Габбард уходит в отставку из-за онкологии у мужа

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард решила уйти в отставку из-за выявленной онкологии у своего мужа. Как сообщает телеканал Fox News, она покинет должностью чтобы поддержать супруга в борьбе с редкой формой рака костей.
Согласно источнику, Габбард уведомила президента США Дональда Трампа о решении уйти в отставку во время встречи в Белом доме 22 мая. Глава американской Нацразведки продолжит работать до 30 июня, после чего оставит свой пост.
