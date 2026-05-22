«Мы можем сыграть роль»: Рубио рассказал о планах Трампа в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заинтересован в участии США в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом заявил в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио. Представитель Белого дома подробно рассказал о планах Трампа в отношении переговорного процесса на саммите глав МИД НАТО в Швейцарии.
«Если мы можем сыграть роль, чтобы это случилось (конфликт на Украине был урегулирован — прим. ред.), то президент очень сильно заинтересован в этом», — резюмировал Рубио на пресс-конференции.
Глава Госдепа отметил отсутствие значительного прогресса в переговорах за последние месяцы. В России также отмечали, что сейчас ситуация с переговорами по Украине находится в тупике. При этом позиция Москвы в этом переговорном процессе не менялась. В Кремле давно подчеркивали, что Россия добьется реализации всех целей и задач СВО.