«Мы можем сыграть роль»: Рубио рассказал о планах Трампа в переговорах по Украине

Глава Госдепа отметил отсутствие значительного прогресса в переговорах за последние месяцы. В России также отмечали, что сейчас ситуация с переговорами по Украине находится в тупике. При этом позиция Москвы в этом переговорном процессе не менялась. В Кремле давно подчеркивали, что Россия добьется реализации всех целей и задач СВО.