Зеленский посетил колледж в Ровно после удара ВСУ по общежитию в ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 мая, посетил колледж в городе Ровно на северо-западе страны и пообщался со студентами и руководителями предприятий, которые помогают им трудоустраиваться после окончания учебы.
— Наши Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы Украина жила и развивалась, прежде всего в экономическом плане. Для этого необходимы все прикладные профессии — как сейчас, так и во время будущего восстановления, — заявил украинский лидер во время визита.
В ходе беседы со студентами учебного заведения Зеленский поднял вопросы подготовки специалистов, популяризации профессионального образования и повышения стипендий, передает портал «Военное обозрение».
22 мая ВСУ нанесли удар по территории общежития с помощью четырех беспилотников, в тот момент в здании находились 86 учащихся и один работник. По словам президента России Владимира Путина, в результате вражеской атаки погибли 6 человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.