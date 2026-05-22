Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В станице Рязанской Краснодарского края благоустроили парк

Там появились новые аллеи с молодыми деревьями.

Парк благоустроили в станице Рязанской Краснодарского края. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципального образования Белореченский район.

При разработке проекта специалисты постарались сохранить природный и исторический облик парка. Благодаря этому ни одно взрослое дерево не было снесено, а привычные для жителей достопримечательности органично включили в новую концепцию благоустройства. В парке появились новые аллеи с молодыми деревьями, а также были сохранены памятник и «курган» — место, где традиционно отдыхает молодежь.

Общая площадь благоустройства составила более 58 тыс. кв. м. Территория, в центре которой расположены Дом культуры и спортивный зал, теперь состоит из двух функциональных частей, соединенных тротуаром. Первая предназначена для активного отдыха: там к уже существующей спортивной площадке добавили новые зоны для занятий разными видами физической культуры и спорта, две детские игровые площадки, сцену и танцплощадку. Вторая часть парка ориентирована на спокойный отдых. Там оборудовали демонстрационную площадку для выставок, проложили прогулочные дорожки и установили скамейки в тени деревьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.