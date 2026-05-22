В станице Рязанской Краснодарского края благоустроили парк

Парк благоустроили в станице Рязанской Краснодарского края. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципального образования Белореченский район.
При разработке проекта специалисты постарались сохранить природный и исторический облик парка. Благодаря этому ни одно взрослое дерево не было снесено, а привычные для жителей достопримечательности органично включили в новую концепцию благоустройства. В парке появились новые аллеи с молодыми деревьями, а также были сохранены памятник и «курган» — место, где традиционно отдыхает молодежь.
Общая площадь благоустройства составила более 58 тыс. кв. м. Территория, в центре которой расположены Дом культуры и спортивный зал, теперь состоит из двух функциональных частей, соединенных тротуаром. Первая предназначена для активного отдыха: там к уже существующей спортивной площадке добавили новые зоны для занятий разными видами физической культуры и спорта, две детские игровые площадки, сцену и танцплощадку. Вторая часть парка ориентирована на спокойный отдых. Там оборудовали демонстрационную площадку для выставок, проложили прогулочные дорожки и установили скамейки в тени деревьев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.