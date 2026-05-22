В Певеке на Чукотке стартовал ремонт городской набережной

Особое внимание уделят удобству и безопасности пешеходов.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт городской набережной стартовал в Певеке Чукотского автономного округа. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.

Согласно концепции благоустройства, территорию превратят в современное и многофункциональное общественное пространство. Центральным элементом станет прогулочная зона с новым уличным освещением. Для защиты береговой линии там также возведут надежный каменный волнорез.

Особое внимание уделят удобству и безопасности пешеходов. Покрытие прогулочной зоны выполнят из прочных и долговечных материалов, а вдоль набережной установят металлическое ограждение.

Дополнит пространство смотровая площадка с наблюдательными биноклями. С нее жители и гости города смогут рассматривать животных и птиц, а также любоваться морскими пейзажами.

Кроме того, на территории построят подпорную стенку, которая одновременно будет служить скамьей для отдыха. Для безопасного спуска к воде с обеих сторон оборудуют два лестничных схода.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.