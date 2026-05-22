Суд в Перми признал банкротом застройщика футбольного манежа

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом компанию ООО «Звезда-2013», выступавшую инвестором и строителем спортивного манежа на улице Гайдара. По решению суда открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Об этом пишет «Ъ-Прикамья».