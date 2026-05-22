В финал международного VIII Финатлон форума вышли более 500 работ

Свыше 500 работ вышли в финал VIII Финатлон форума «Профессионалы будущего», который завершился 19 мая в Москве, сообщили в общероссийской общественной организации «ФинПотребСоюз».
Всего мероприятие объединило авторов более 1200 научных работ из свыше 140 вузов России, стран ЕАЭС, Китая, а также государств Азии, Африки и Латинской Америки. По итогам финала дипломы первой степени получили 65 молодых профессионалов, второй степени — 119, третьей степени — 223. Форум проводился в гибридном формате с возможностью онлайн-подключения к работе секций.
Лучшие работы форума публикуются в журнале «Мир перемен», а работы лауреатов I и II степени — в электронном сборнике. Также они получают возможность выйти на уровень рецензируемых академических журналов. Для студентов и аспирантов это важный шаг в научной и профессиональной карьере, возможность сформировать академическое портфолио и повысить шансы на получение грантов и стипендий.
Следующий IX Финатлон форум «Профессионалы будущего» состоится с сентября по ноябрь 2026 года. Регистрация участников и подача работ запланированы на 21 сентября — 9 октября 2026 года, финал пройдет с 23 ноября 2026 года.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.