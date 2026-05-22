Спектакль нижегородского театра драмы принял участие в двух фестивалях

Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького в середине мая побывал сразу на двух фестивалях — в Тамбове и Белгороде. И на каждом из них был отмечен наградами.
15 мая на XIX Межрегиональном театральном фестивале имени Рыбакова в Тамбове нижегородский театр драмы показал постановку режиссера Натальи Ковалевой «Живой» по пьесе Льва Толстого «Живой труп» на сцене Тамбовского академического драматического театра. По итогам фестиваля у театра два диплома лауреата и премии: «Признание» — заслуженным артистам РФ Сергею Блохину и Раиде Божко- исполнителям ролей Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, и «За сохранение традиций русской театральной школы» — эту награду присудили режиссеру спектакля Наталье Ковалевой.
А 18 мая спектаклем «Живой» открывался XIII Всероссийский театральный фестиваль «Актёры России — Михаилу Щепкину» в Белгороде. Щепкинский фестиваль Белгородского государственного академического драматического театра — знаковое театральное событие на карте страны. В конкурсе принимали участие ведущие театры нашей страны, включая три столичных. По итогам фестиваля у нижегородского театра драмы диплом участника, а также диплом лауреата, его вручили заслуженной артистке России Ольге Береговой «За аристократизм в воплощении образа Анны Дмитриевны Карениной».
