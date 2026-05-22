Спектакль нижегородского театра драмы принял участие в двух фестивалях

15 мая на XIX Межрегиональном театральном фестивале имени Рыбакова в Тамбове нижегородский театр драмы показал постановку режиссера Натальи Ковалевой «Живой» по пьесе Льва Толстого «Живой труп» на сцене Тамбовского академического драматического театра. По итогам фестиваля у театра два диплома лауреата и премии: «Признание» — заслуженным артистам РФ Сергею Блохину и Раиде Божко- исполнителям ролей Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, и «За сохранение традиций русской театральной школы» — эту награду присудили режиссеру спектакля Наталье Ковалевой.