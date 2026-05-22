В Магаданский центр охраны материнства и детства установили новую технику

Инсуффлятор-аспиратор (медицинский откашливатель) поступил в Магаданский областной центр охраны материнства и детства. Технику установили при поддержке нацпроектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении проектной деятельности правительства Магаданской области.
Новая техника предназначена для отделения реанимации и интенсивной терапии детей. Несмотря на компактные размеры, аппарат выполняет жизненно важную функцию: он помогает очищать дыхательные пути пациентам, которые не могут самостоятельно эффективно откашляться.
Особенно важна эта функция для детей в тяжелом состоянии, когда скопление мокроты может затруднять дыхание и повышать риск осложнений. Инсуффлятор-аспиратор сначала подает воздух в дыхательные пути, а затем помогает удалить слизь, имитируя естественный кашель.
При этом оборудование отличается от ряда аналогов более безопасной конструкцией. В аппарате предусмотрены раздельные каналы: воздух, поступающий к пациенту, не смешивается с удаляемой слизью. Это снижает риск повторного вдыхания мокроты и делает процедуру безопаснее для ребенка.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.