«Думаете, я просто так?»: Успенская рассказала о своем отношении к Чеботиной

Российская певица Любовь Успенская в пятницу, 22 мая, заявила, что ранее поддерживала хорошие отношения с исполнительницей Люсей Чеботиной, но он оказалась «неблагодарным человеком».
— Она, конечно, обидела. Что, вы думаете, я просто так? Она даже не думает, как она умеет обидеть, она просто болтуха, все, — пояснила артистка на премии RU TV.
Позднее Чеботина ответила Успенской в личном блоге, заявив, что ее слова не подтверждены, и попросив признать, что она «придумала этот конфликт». Также исполнительница подчеркнула, что «взрослые люди решают все лично».
Конфликт Успенской и Чеботиной начался в мае — тогда Успенская написала в блоге, что коллега ее «дико раздражает» и что она не может ее терпеть. После этого Анна Чеботина заступилась за свою дочь. Позднее и сама певица отреагировала на критику, заявив, что ее пытаются затравить фейковыми статьями и вбросами.
Продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что конфликт между певицами может быть связан либо с попыткой привлечь внимание к себе, либо с обычной женской завистью со стороны Успенской к молодой коллеге.