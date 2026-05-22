Студентку из РФ Костикову* приговорили к 5 годам за попытку вступить в РДК**

Второй Западный окружной военный суд приговорил студентку из Москвы Полину Костикову* к пяти годам колонии за попытку вступить в запрещенный в РФ «Русский добровольческий корпус»** (РДК**) в качестве медика.
Суд признал Костикову* виновной по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 250 тыс. рублей. Гособвинение просило 8 лет колонии и штраф. Костикова* сначала частично признала вину, но в суде признала её полностью. Суд зачел время, проведенное ею в СИЗО и под домашним арестом.
Ранее дело приостанавливали для психиатрической экспертизы в институте им. В. П. Сербского, по результатам которой Костикова* признана вменяемой.
До задержания Костикова* не работала и не проживала по месту регистрации. Следствие считает, что она была связана с террористическими организациями «Азов»** и РДК**, занималась финансовым обеспечением РДК за границей и вербовала новых участников в интернете после возвращения в Россию. В 2022 году она уехала в Турцию, затем жила в Грузии и пыталась пересечь границу с Грузией после привлечения к ответственности, но была задержана сотрудниками ДПС. Вину признала, раскаялась и выразила желание заключить досудебное соглашение.
Ранее KP.RU сообщил, что российское посольство прокомментировало применение боевиками РДК** оружия, произведенного в Нидерландах.
* — физлицо, признанное террористом и экстремистом.
** — организации, запрещенные в РФ и признанные террористическими и экстремистскими.