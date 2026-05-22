Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентку из РФ Костикову* приговорили к 5 годам за попытку вступить в РДК**

Полину Костикову* приговорили к 5 годам за попытку стать медиком в рядах РДК**

Источник: Комсомольская правда

Второй Западный окружной военный суд приговорил студентку из Москвы Полину Костикову* к пяти годам колонии за попытку вступить в запрещенный в РФ «Русский добровольческий корпус»** (РДК**) в качестве медика.

Суд признал Костикову* виновной по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 250 тыс. рублей. Гособвинение просило 8 лет колонии и штраф. Костикова* сначала частично признала вину, но в суде признала её полностью. Суд зачел время, проведенное ею в СИЗО и под домашним арестом.

Ранее дело приостанавливали для психиатрической экспертизы в институте им. В. П. Сербского, по результатам которой Костикова* признана вменяемой.

До задержания Костикова* не работала и не проживала по месту регистрации. Следствие считает, что она была связана с террористическими организациями «Азов»** и РДК**, занималась финансовым обеспечением РДК за границей и вербовала новых участников в интернете после возвращения в Россию. В 2022 году она уехала в Турцию, затем жила в Грузии и пыталась пересечь границу с Грузией после привлечения к ответственности, но была задержана сотрудниками ДПС. Вину признала, раскаялась и выразила желание заключить досудебное соглашение.

Ранее KP.RU сообщил, что российское посольство прокомментировало применение боевиками РДК** оружия, произведенного в Нидерландах.

* — физлицо, признанное террористом и экстремистом.

** — организации, запрещенные в РФ и признанные террористическими и экстремистскими.