В Петропавловске-Камчатском пройдут всероссийские соревнования по самбо

Всероссийские соревнования по самбо на призы заслуженного мастера спорта России Светланы Галянт пройдут 23 мая в Петропавловске-Камчатском. Турнир состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Камчатского края.
За победу поборются юноши и девушки в возрасте 14−16 лет. Всего на турнир ожидают около 130 спортсменов из семи регионов страны: Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).
Турнир носит имя Светланы Галянт — одной из самых титулованных российских самбисток и дзюдоисток. Она является многократной чемпионкой России и Европы по самбо, восьмикратной чемпионкой мира, восьмикратной обладательницей Кубка мира, участницей Олимпийских игр в Атланте, заслуженным мастером спорта России и заслуженным тренером России.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.