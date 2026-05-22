В школу искусств поселка Рудничный Кузбасса поступило новое оборудование

Новое оборудование поступило в детскую школу искусств № 56 поселка городского типа Рудничный Кузбасса при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в управлении культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа.
В школу поступили пианино, четыре графических планшета и учебно-методические пособия. Новые инструменты и оборудование позволят расширить возможности образовательного процесса: пианино будет использоваться на музыкальных занятиях, а графические планшеты помогут детям осваивать цифровые технологии в искусстве.
Таким образом, обновление материально-технической базы создаст для учащихся более комфортные условия для дополнительного образования. Дети смогут развивать творческие способности как в классических, так и в современных направлениях искусства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.