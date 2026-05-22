Росимущество объявило отбор организатора приватизации 23,76% «Аэрофлота»

Росимущество объявило отбор организатора для продажи части пакета «Аэрофлота», говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
«Отбор юридического лица проводится для организации от имени Российской Федерации продажи 23,76% акций ПАО “Аэрофлот” из числа юридических лиц, включенных в перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца такого имущества, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1874-р, обладающего опытом размещения акций на фондовом рынке», — сообщило ведомство.
Сбор заявок на участие в отборе продлится с 22 мая по 8 июня. Основанием служит поручение правительства от 28 апреля 2026 года № МХ-П13−14752 и приказ Росимущества от 13 мая 2026 года № 132.
Заявка об участии в отборе должна содержать следующие обязательства:
подписание агентского договора с Росимуществом;
проведения оценки рыночной стоимости 23,76% акций «Аэрофлота» оценщиком в соответствии с договором, заключаемым агентом и оценщиком от имени и за счет агента;
получение от своего имени и за свой счет экспертного заключения саморегулируемой организации оценщиков о соответствии отчета об оценке рыночной стоимости акций требованиям российского законодательства с подтверждением стоимости акций, определенной оценщиком в этом отчете;
подписание от имени государства договора купли-продажи с покупателями 23,76% акций ПАО «Аэрофлот» в соответствии с условиями агентского договора.
Материал дополняется.