В городе Зее Амурской области благоустроят пешеходную зону

Пешеходную зону у Дома детского творчества «Ровесник» благоустроят в городе Зее Амурской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Специалисты приступили к подготовительному этапу. Они закупают необходимые материалы и оборудование. После подготовки рабочие заменят асфальтовое покрытие и обустроят современную пешеходную зону с тротуарной плиткой.
Благодаря этому пространство у Дома детского творчества станет более удобным для прогулок, отдыха и проведения мероприятий. Всего в 2026 году в регионе планируют благоустроить 20 объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.