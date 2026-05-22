Дату рассмотрения дела экс-судей Траховых назначили в Волжском

Дела в отношении Аслана Трахова, больше 20 лет возглавлявшего Верховный суд Республики Адыгея и его сына Рустема, который возглавлял Прикубанский районный суд Краснодара, переданы на рассмотрение в регион в целях соблюдения беспристрастности при их рассмотрении. Волжский суд уже рассматривал иск прокуратуры к членам этой семьи об изъятии в пользу государства более сотни объектов недвижимости, оформленных на фигурантов. Иск был удовлетворен. Однако Рустем Трахов не стал освобождать объекты и продолжал ими пользоваться.