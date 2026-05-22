Дату рассмотрения дела экс-судей Траховых назначили в Волжском

Волжский городской суд 4 июня начнет разбирательства по иску Управления Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея к семье судей Траховых, сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Дела в отношении Аслана Трахова, больше 20 лет возглавлявшего Верховный суд Республики Адыгея и его сына Рустема, который возглавлял Прикубанский районный суд Краснодара, переданы на рассмотрение в регион в целях соблюдения беспристрастности при их рассмотрении. Волжский суд уже рассматривал иск прокуратуры к членам этой семьи об изъятии в пользу государства более сотни объектов недвижимости, оформленных на фигурантов. Иск был удовлетворен. Однако Рустем Трахов не стал освобождать объекты и продолжал ими пользоваться.
В связи с этим Росимущество требует от него через суд возмещения оплаты за период использования и освобождения объектов.
Ранее стало известно, что экс-главу ВС Адыгеи назвали самым богатым коррупционером из силовиков.