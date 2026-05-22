Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дату рассмотрения дела экс-судей Траховых назначили в Волжском

Дело бывшего верховного судьи Адыгеи передано в Волгоградскую область в 2025 году для беспристрастного рассмотрения.

Волжский городской суд 4 июня начнет разбирательства по иску Управления Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея к семье судей Траховых, сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Дела в отношении Аслана Трахова, больше 20 лет возглавлявшего Верховный суд Республики Адыгея и его сына Рустема, который возглавлял Прикубанский районный суд Краснодара, переданы на рассмотрение в регион в целях соблюдения беспристрастности при их рассмотрении. Волжский суд уже рассматривал иск прокуратуры к членам этой семьи об изъятии в пользу государства более сотни объектов недвижимости, оформленных на фигурантов. Иск был удовлетворен. Однако Рустем Трахов не стал освобождать объекты и продолжал ими пользоваться.

В связи с этим Росимущество требует от него через суд возмещения оплаты за период использования и освобождения объектов.

Ранее стало известно, что экс-главу ВС Адыгеи назвали самым богатым коррупционером из силовиков.