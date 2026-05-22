Суд сохранил запрет на выход судов «Трансбункера» из российских портов

Арбитражный суд Москвы отказался отменять запрет на выход судов группы «Трансбункер» из российских портов, который ранее был введен в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры.

Арбитражный суд Москвы отказался отменять запрет на выход судов группы «Трансбункер» из российских портов, который ранее был введен в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры. Об этом говорится в карточке дела.

«Отказать в удовлетворении заявления», — указано на сайте суда.

Ограничения ввели в апреле в рамках иска Генпрокуратуры к структурам «Трансбункера» и основателям компании Иосифа Сандлера и Сергея Пугачева. Помимо запрета на выход судов из портов, суд также арестовал имущество «Трансбункер групп лимитед». По версии Генпрокуратуры, стратегическая компания находилась под иностранным контролем, а ее владельцы, будучи резидентами Кипра, вывели за рубеж около 19,3 млрд руб.

Ведомство потребовало признать недействительными сделки по редомициляции структур «Трансбункера» и взыскать активы компаний в доход государства. Прокуратура считает, что группа незаконно находилась под контролем иностранных инвесторов.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».