Суд сохранил запрет на выход судов «Трансбункера» из российских портов

Арбитражный суд Москвы отказался отменять запрет на выход судов группы «Трансбункер» из российских портов, который ранее был введен в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры. Об этом говорится в карточке дела.
«Отказать в удовлетворении заявления», — указано на сайте суда.
Ограничения ввели в апреле в рамках иска Генпрокуратуры к структурам «Трансбункера» и основателям компании Иосифа Сандлера и Сергея Пугачева. Помимо запрета на выход судов из портов, суд также арестовал имущество «Трансбункер групп лимитед». По версии Генпрокуратуры, стратегическая компания находилась под иностранным контролем, а ее владельцы, будучи резидентами Кипра, вывели за рубеж около 19,3 млрд руб.
Ведомство потребовало признать недействительными сделки по редомициляции структур «Трансбункера» и взыскать активы компаний в доход государства. Прокуратура считает, что группа незаконно находилась под контролем иностранных инвесторов.
