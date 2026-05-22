Нижегородская область и страны Азии обсудили развитие ИТ-сотрудничества

Лаосская делегация также провела отдельную встречу с нижегородскими ИТ-компаниями. Она прошла на площадке АНО «Горький Тех», где шесть местных предприятий представили свои технологические решения и экспортный потенциал. Лаосская сторона, в свою очередь, рассказала о направлениях развития цифровой инфраструктуры и возможностях для технологического сотрудничества. Участники обсудили дальнейшие шаги по развитию партнерства. Кроме того, «Горький Тех» подписал соглашение о сотрудничестве с альянсом B2BASEAN, который объединяет предпринимателей стран Юго-Восточной Азии. Документ предусматривает взаимное участие в мероприятиях, информационную поддержку, обмен опытом и развитие международного взаимодействия в технологической сфере.