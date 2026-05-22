Путин выразил надежду на новые власти Дагестана в помощи после наводнений

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Дагестана примет все необходимые меры для помощи пострадавшим от наводнения в регионе.

Источник: РБК

Об этом глава государства заявил на встрече с выпускниками программы «Время героев», после того как один из них, гвардии старший лейтенант Темирлан Абуталимов, упомянул ситуацию в республике.

«Только что упомянули о событиях, которые происходили в республике в связи с наводнением, в связи со стихийным бедствием. Надеюсь, и новое руководство сделает все для того, чтобы задачи помощи людям, которые пострадали от наводнения, были решены», — сказал президент (цитата по «Интерфакс»).

Президент также выразил надежду, что участники программы будут подключаться к этой работе.

В конце марта — начале апреля в Дагестане из-за сильных дождей произошли масштабные подтопления, в регионе вводили режим ЧС. Погибли шесть человек, были повреждены жилые дома и социальные объекты.

4 мая Путин освободил главу республики Сергея Меликова от должности и назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности. Позднее тот утвердил новую структуру органов исполнительной власти республики, упразднив два ведомства. Пресс-служба администрации Щукина, сообщив об этом, уточнила, что правительству «поручено в месячный срок решить организационные, финансовые, имущественные и иные вопросы».

