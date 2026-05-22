В Кызыле Республики Тыва отремонтируют детскую библиотеку

Республиканскую детскую библиотеку им. К. И. Чуковского отремонтируют в Кызыле Республики Тыва. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Обновление учреждения, расположенного на улице Московской, началось в середине марта. В здании уже провели перепланировку и приступили к обновлению интерьера. В результате пространство станет более удобным и функциональным: его разделят на несколько зон, среди которых будут уютное место для чтения и творческая мастерская. Также будет обсустроена тихая зона для учебы и самостоятельной работы.
Параллельно с ремонтными работами идет оснащение библиотеки. Для учреждения закупают современное оборудование и мебель, а также планируют существенно пополнить книжный фонд. Все это позволит обновленной библиотеке предложить юным читателям больше возможностей для чтения, творчества, учебы и развития.
При этом внимание уделяют не только помещениям и оборудованию, но и подготовке сотрудников. Трое специалистов прошли повышение квалификации в Российской государственной детской библиотеке в Москве, где освоили новые форматы работы с детьми и подростками. Полученные знания они смогут применять уже после открытия обновленного филиала.
Открытие библиотеки планируется на 1 октября 2026 года. Однако благодаря высоким темпам ремонта работы идут с опережением графика: самые сложные и трудоемкие этапы уже завершены, а сейчас специалисты переходят к финальному этапу.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.