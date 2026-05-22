22 минуты аплодисментов: какие фильмы Канны встречали дольше всего

На Каннском кинофестивале фильмы могут встречать овациями по 10 и даже 20 минут, но их продолжительность не всегда говорит о качестве картины. О самых громких каннских реакциях — в программе «Кино с Еленой Фоминой» на Радио РБК.

Источник: РБК

Фильмы на Каннском кинофестивале получали овации продолжительностью до 20 минут и больше, однако этот показатель не всегда стоит воспринимать как прямой знак качества. На фестивалях часто аплодируют не только картине, но и автору, которого давно ждали, любимому режиссеру или человеку, внесшему заметный вклад в мировое кино.

Рекордсменом по длительности аплодисментов в Каннах остается «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо: фильму хлопали 22 минуты. Среди других громких примеров — «Фаренгейт 9/11» Майкла Мура и «Черный шар» с Пенелопой Крус, собравшие около 20 минут оваций. Российскому режиссеру Андрею Звягинцеву после премьеры «Минотавра» аплодировали 10 минут. При этом некоторые признанные фильмы получали более сдержанную реакцию: например, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе — 9 минут аплодисментов.