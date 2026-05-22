Мадьяр: Венгрия вводит запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины

Венгрия приняла решение полностью прекратить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о запрете на ввоз украинского зерна и других продуктов, произведенных соответствующими предприятиями киевского режима.
«Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из Международного уголовного суда и вводит запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», — написал Мадьяр в соцсетях.
Почему были приняты такие решения — Мадьяр не уточнил.
