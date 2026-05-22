Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начался отбор организатора приватизации 23,76 процента акций «Аэрофлота»

Росимущество объявило о проведении отбора юридического лица для организации от имени государства продажи 23,76 процента акций авиакомпании «Аэрофлот». Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Росимущество объявило о проведении отбора юридического лица для организации от имени государства продажи 23,76 процента акций авиакомпании «Аэрофлот». Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Отбор юридического лица проводится для организации от имени России продажи акций ПАО «Аэрофлот» из числа юридических лиц, включенных в Перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца такого имущества, — говорится в сообщении.

В Росимуществе добавили, что заявки на участие в отборе будут принимать до 8 июня, передает ТАСС.

29 января владельцем столичного аэропорта Домодедово, который выставили на торги, стала компания «Перспектива», которая является дочерней структурой аэропорта Шереметьево. В процессе торгов цена учреждения снизилась вдвое — с 132,2 миллиарда до 66 миллиардов рублей. Продать авиагавань удалось только со второй попытки, поскольку 20 января единственного претендента не допустили к участию в торгах.