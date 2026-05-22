Начался отбор организатора приватизации 23,76 процента акций «Аэрофлота»

29 января владельцем столичного аэропорта Домодедово, который выставили на торги, стала компания «Перспектива», которая является дочерней структурой аэропорта Шереметьево. В процессе торгов цена учреждения снизилась вдвое — с 132,2 миллиарда до 66 миллиардов рублей. Продать авиагавань удалось только со второй попытки, поскольку 20 января единственного претендента не допустили к участию в торгах.