Швейцария проведет референдум об ограничении численности населения

Правительство Швейцарии 14 июня проведет референдум по предложению ограничить численность населения страны. Об этом в пятницу, 22 мая, объявили на сайте кабмина.

— Всплеск роста населения перегружает инфраструктуру, наносит ущерб окружающей среде и способствует увеличению стоимости аренды недвижимости, — сказано в сообщении.

Согласно инициативе, численность постоянного населения Швейцарии не должна превышать 10 миллионов человек к 2050 году. Документ также предусматривает автоматическое введение ограничений, если население превысит 9,5 миллиона человек до этого срока, говорится на сайте.

В декабре 2025 года агентство Bloomberg сообщило, что почти половина жителей Швейцарии поддерживает предложение ограничить численность населения страны 10 миллионами человек. Инициатива предполагает внесение в конституцию максимального порога населения до 2050 года и может привести к ужесточению миграционного законодательства.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что страна не планирует вступать в Европейский союз и будет придерживаться проверенного десятилетиями формата двусторонних отношений.