Путин поздравил школьников с победой на Международной олимпиаде по биологии.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду РФ с победой на II Открытой международной олимпиаде школьников по биологии.
«Дорогие Тимур, Владислав, Роман, Степан, Дарья и Никита! Поздравляю вас с блестящей победой на II Открытой международной олимпиаде школьников по биологии», — сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что на этих престижных интеллектуальных соревнованиях команда уверенно продемонстрировала лидерский настрой, неординарный творческий потенциал, основательную подготовку. Лидер России подчеркнул, что завоеванные медали — заслуженная награда за талант, упорный труд и целеустремленность, а также замечательный подарок наставникам, учителям, родителям и всем, кто поддерживал участников на пути к успеху.
«Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», — добавил Путин.