Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил школьников с победой на Международной олимпиаде по биологии

Путин поздравил школьников с победой на Международной олимпиаде по биологии.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду РФ с победой на II Открытой международной олимпиаде школьников по биологии.

«Дорогие Тимур, Владислав, Роман, Степан, Дарья и Никита! Поздравляю вас с блестящей победой на II Открытой международной олимпиаде школьников по биологии», — сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что на этих престижных интеллектуальных соревнованиях команда уверенно продемонстрировала лидерский настрой, неординарный творческий потенциал, основательную подготовку. Лидер России подчеркнул, что завоеванные медали — заслуженная награда за талант, упорный труд и целеустремленность, а также замечательный подарок наставникам, учителям, родителям и всем, кто поддерживал участников на пути к успеху.

«Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», — добавил Путин.